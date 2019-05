«Il sistema Duale fra inclusione sociale e politiche attive per il lavoro» al Gesfor

Martedì 7 Maggio 2019, 17:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mercoledì 8 maggio alle ore 17:00 presso l'hotel Il Gabbiano a Bacoli in via Cicerone si terrà un convegno dal tema "Il sistema Duale fra inclusione sociale e politiche attive per il lavoro". La consegna degli attestati avverrà alla presenza dell'assessore Chiara Marciani alla formazione e pari opportunità della Regione Campania. Ad aprire il convegno il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia.Nicola Costagliola responsabile della formazione formazione Gesfor. ha così dichiarato: " Dopo una prima sperimentazione, la Regione Campania sta introducendo il sistema duale sul nostro territorio, gravemente colpito dal fenomeno dell'evasione dell'obbligo formativo. Tale sistema rappresenta un valido strumento per il contrasto di questo problema, contribuendo alla professionalizzazione di tanti ragazzi a forte rischio di marginalità sociale. Esso rappresenta, inoltre un valido strumento di politica attiva per il lavoro. Gesfor ha partecipato alla fase di sperimentazione ed è sempre in prima linea nella realizzazione di iniziative volte a favorire l'occupazione e lo sviluppo del territorio". Tra i rappresentanti della GESFOR la presenzadella dottoressa Iole Testa.