«Mare Fuori? Il carcere minorile non è come la fiction», così il vice capo del Dap, Lina Di Domenico

Il sottosegretario di Stato Andrea Delmastro Delle Vedove e il vice del Dap - dipartimento corpo di polizia penitenziaria - Lina Di Domenico hanno trascorso una giornata con i minori a rischio camorra accolti nella comunità minorile "A' voce d'e creature", di don Luigi Merola.

«Si sono lasciati trasportare dalla gioia dei nostri bambini e sono andati via carichi di entusiasmo. Grazie di cuore per questa graditissima visita», ha detto il prete anticamorra che, tra le sedi della fondazione di Pompei e Napoli, toglie dalla strada 250 minori potenziali baby camorristi.

«Sono venuto qua - ha spiegato il sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove - per vedere cosa umilmente fa qui don Luigi e per imparare da lui, così da poter contagiare altri sacerdoti in tutta Italia e creare tanti don Luigi Merola e aprire centri come 'A voce d'e creature' in tutta Italia.

L'entusiasmo di don Luigi nell'aiutare i bambini a rischiò camorra è la benzina dell'umanità». Il vice capo del Dap, Lina Di Domenico ha spiegato ai bambini che «il carcere non è assolutamente come nella fiction 'Mare Fuori'».