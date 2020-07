“Imparare dalla dieta mediterranea”, il libro solidale dei supermercati Sole365

Venerdì 17 luglio, alle 19, nella spettacolare cornice della piazza antistante Palazzo Vinciprova, sede del Museo della Dieta Mediterranea di Pioppi, verrà presentato il libro “Imparare dalla dieta mediterranea” edito Giunti e realizzato da Sole365 con la collaborazione di Antonella Venezia e della Lilt.



Prodotto con l’esplicito intento di offrire ai clienti dei supermercati Sole365 suggerimenti e consigli per la ricerca quotidiana di un corretto stile di vita nella riscoperta del ruolo della Dieta Mediterranea, il libro è presente in tutti i punti vendita Sole365 al prezzo simbolico di un euro ed il ricavato è devoluto alla Lilt per sostenere la ricerca delle patologie oncologiche.



Interverranno ospiti d'eccezione, rappresentanti emblematici della Dieta Mediterranea e della cultura del cibo nella nostra terra, con la moderazione di Luciano Pignataro.



L'evento sarà trasmesso in diretta streaming sui canali social del brand.