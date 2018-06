In 25mila a Giochi senza barriere: «Basta pregiudizi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 12 Giugno 2018, 09:25 - Ultimo aggiornamento: 12-06-2018 09:25

Oltre 25mila persone. Tutte con il sorriso, con la voglia di divertirsi, condividere, accogliere. I temi scottanti dei migranti e delle decisioni del ministro Salvini di chiudere i porti italiani inevitabilmente irrompono anche a «Giochi senza barriere», la manifestazione che da 14 anni spalanca le porte ai disabili di tutte le età per una grande festa sociale, a cui sono invitati anche coloro che non hanno handicap.L'ACCOGLIENZA«È il messaggio più straordinario che stiamo dando in questi anni» ammette Toni Nocchetti guardandosi intorno, con la Mostra d'Oltremare che sembra un giardino incantato e ogni angolo dell'area del laghetto Fasilides è occupato dai giochi e dalle panchine, dove sotto gli alberi le migliaia di persone trovano ristoro. «Stiamo insieme tutti, senza barriere, senza pregiudizi, per educare all'accoglienza e alla condivisione nella quotidianità, quando incontriamo il diverso e ci spaventa. Ecco, qui, soprattutto i più piccoli, imparano a capire che non tutti hanno la possibilità di camminare con le proprie gambe ma hanno bisogno di una sedia a rotelle, oppure non tutti parlano con le parole, ma usano occhi e gesti».I NUMERIChe la partecipazione sia imponente, lo si può facilmente calcolare. Le 16mila bottigliette d'acqua sono terminate alle 13, mentre lo scorso anno ne rimasero mille a chiusura. Anche il numero dei bus carichi di partecipanti sono aumentati di oltre un terzo: da 42 dell'edizione 2017 a 65, «e abbiamo dovuto bloccare le prenotazioni, ma almeno altri 15 sono arrivati comunque. Ne abbiamo fatta di strada in questi 14 anni».I GIOCHII più amati restano i gonfiabili ma quest'anno il giro a cavallo o in carrozza e le esibizioni con i cani della pet therapy hanno ricevuto l'apprezzamento dei piccoli ospiti, senza contare Pomperiopoli, lo spazio della polizia scientifica e il simulatore di volo dell'Accademia Aeronautica.