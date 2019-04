Giovedì 4 Aprile 2019, 14:47

Partire dalle risorse territoriali e del turismo per l’inclusione e l’autonomia dei disabili. Questa la sfida del Centro Polifunzionale per persone con disabilità «Òikos» di Torre del Greco che lunedì si presenterà al territorio con l’evento «Òikos: il territorio al Centro». L’iniziativa è della Cooperativa Sociale ParteNeapolis, che gestisce il Centro, in collaborazione con i partner di progetto: la Congregazione delle Suore della Provvidenza, il Consorzio Proodos e l’Agenzia per il Lavoro Mestieri Campania.L’evento, che si svolgerà dalle 15 alle 18 presso la sede di Òikos alla Via Giovanni XXIII n° 50, vuole essere l’occasione per presentare alla comunità territoriale, alla presenza delle Istituzioni, i luoghi, le attività e le prospettive del Centro. Nato con il contributo di diverse fondazioni, enti non profit ed aziende, con il cofinanziamento sostanziale della Fondazione Con il Sud, il centro intende sperimentare un modello di intervento volto a favorire l’autonomia e l’integrazione delle persone con disabilità all’interno della comunità in cui vivono.Le azioni messe in campo da ParteNeapolis sono legate all’area della valorizzazione delle risorse del territorio in chiave turistico - culturale e ambientale. Esse riguardano, in modo particolare, l’affiancamento ed il sostegno nell’acquisizione di nuove competenze, l’attivazione di percorsi pre - lavorativi e, possibilmente, di inserimento occupazionale.Nel corso della presentazione della realtà associativa si terrà la tavola rotonda dal titolo «Inclusione sociale e disabilità - Il territorio protagonista del cambiamento», animata da Mario Sicignano, presidente di ParteNeapolis, e che si avvarrà del contributo di Lucia Fortini, Assessore Regionale all’Istruzione, Politiche Giovanili e Politiche Sociali - Regione Campania, Gennaro Izzo, Docente di Organizzazione e progettazione sociale c/o Università degli studi di Napoli Federico II e Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli, Carlo De La Ville Sur Illon, Responsabile U.o Orientamento al Welfare territoriale - U.o.c Coordinamento Sociosanitario ASL Napoli 3 Sud, Giorgia Colpo, Responsabile Area Disabili Cooperativa Sociale Tantintenti - Biella, Roberta Geria, Coordinatrice progetto “Bottega dei Mestieri” Cooperativa Sociale Domuus Laetitiae - Biella e Carlo Borgomeo, Presidente Fondazione Con il Sud.