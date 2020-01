Inclusive Fashion Event: la sfilata solidale della Fondazione Salernum Anffas Onlus

Moda, inclusione sociale e solidarietà, saranno questi i protagonisti indiscussi dell’evento “Inclusive Fashion Event – moda e solidarietà”, la sfilata organizzata da Fondazione Salernum Anffas Onlus, che si terrà venerdì 17 gennaio, alle ore 19.00, presso il teatro del Centro sociale di Salerno.



L’evento si pone l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza tutta sostenendo una nuova cultura a favore delle capacità delle persone con disabilità intellettive attraverso la bellezza della moda.



Lo scopo del trunk show, infatti, è quello di favorire un approccio mirato all’inclusione sociale e alla promozione di pari diritti per le persone con disabilità come spiega il Coordinatore Regionale, Salvatore Parisi:



«Nella serata di venerdì dimostreremo che la moda, come lo sport, il teatro e tante altre attività culturali, non ha diseguaglianze e mostra la propria bellezza in molteplici forme per far sì che tutti gli individui abbiamo eguali opportunità. Purtroppo, troppo spesso le persone con disabilità sono ancora oggi protagoniste in negativo di violazione dei diritti e mancanza di possibilità e occasioni. Il nostro obiettivo è quello di abbattere queste barriere, perlopiù culturali, e di lavorare sui contesti per migliorare la qualità di vita».



A sfilare sul red carpet di “Inclusive Fashion Event” saranno modelle, con e senza disabilità, che indosseranno abiti disegnati e realizzati dalle studentesse dell’IIS “Trani-Moscati” di Salerno.



Ricami preziosi, paillettes, lustrini e abiti di sartoria faranno da palcoscenico ad una causa ben più importante, ovvero quella dell’inclusione.



Nel foyer del teatro, inoltre, verrà predisposto un stand dove sarà possibile, attraverso donazioni liberali, dare il proprio contributo a sostegno delle attività e servizi di Anffas volti all'accrescimento dell'empowerment e dell'autonomia personale.



Una serata davvero speciale in onore della bellezza e della solidarietà, quindi, che verrà arricchita da importanti interventi da parte di figure istituzionali e di professionisti del terzo settore che terranno brevi talks di taglio tecnico sulle seguenti tematiche: disabilità e non discriminazione; pratiche di inclusione e fenomeno della non violenza. © RIPRODUZIONE RISERVATA