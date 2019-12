«IncontriAMO» i giovani: dibattito al Posillipo tra genitori e figli

Domani 6 dicembre (ore 18) presso il Circolo Posillipo si terrà l’evento “incontriAMO i giovani”, promosso dall’Associazione culturale “31SALVATUTTI”: il dibattito tra genitori e figli mira al recupero dei ruoli sociali e alla ricerca di nuove alleanze, per fare rete contro le pratiche dannose per la salute dei giovani (sballo facile, movida turbolenta, droghe, challenge) valorizzando l’importanza dell’impegno sportivo. Partendo dalla narrazione di una storia vera e drammatica, papà Gianpietro della Fondazione “Ema Pesciolino Rosso”, racconterà come è riuscito ad utilizzare il dolore per la perdita del figlio a causa di una droga sintetica, facendone una missione di vita in favore dei giovani. L’incontro è aperto al pubblico, consigliato ai ragazzi (saranno rappresentate varie categorie di professionisti, tra cui l’avvocato Nathalie Mensitieri nella foto) e mira a tenere alto il livello di attenzione sul fenomeno del disagio giovanile trovando possibili soluzioni in rete con famiglia, scuola e professionisti. Ultimo aggiornamento: 10:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA