Ingegneri e Architetti in campo per la solidarietà a Scampia

«Tecnici in campo per la Solidarietà»: martedì 28 dicembre, allo stadio Landieri di Scampia le rappresentative degli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti della Provincia di Napoli si sfidano in un torneo di calcio a 11 finalizzato alla raccolta di fondi da donare all'Unicef.

Ancora una volta i professionisti napoletani si ritrovano per un appuntamento nel segno dello sport e della solidarietà in un impianto, come lo stadio Landieri di Scampia, che sorge in una periferia i cui cittadini appaiono sempre più impegnati per combattere il degrado che per troppo tempo ha penalizzato il territorio dell'Ottava Municipalità.

Appuntamento a partire dalle ore 10.30. E' previsto anche un breve confronto sul tema "Costruiamo città amiche dei bambini", dedicato di temi della riqualificazione urbana sostenibile e dei diritti dei più piccoli, cui prenderanno parte Emanuela Ferrante (Assessore allo Sport del Comune di Napoli), Nicola Nardella (Presidente dell'Ottava Municipalità di Napoli), il Presidente dell'Ordine degli Architetti di Napoli Leonardo di Mauro e il Vice Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli Raffaele De Rosa, Emilia Narciso (Presidente Unicef Campania). Modera il giornalista Franco Buononato.

Il comitato organizzatore vede impegnati i professionisti Concetta Marrazzo, Massimo Fontana, Paolo Coscia, Salvatore Morra, Enrico Gargiulo e Vincenzo Spalice.