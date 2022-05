«Insieme per l'Ucraina», gran successo per la raccolta fondi a Palazzo San Teodoro

Più di ottanta aziende campane hanno partecipato a Charity «Insieme per l’Ucraina», una raccolta fondi promossa dall’Associazione Dinamiche Napoli, presieduta da Annamaria Schena e composta da donne imprenditrici e professioniste.

Il ricavato sarà devoluto a Save the Children, l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare la vita delle bambine e dei bambini e garantire loro un futuro. L’iniziativa dell’Associazione Dinamiche Napoli ha avuto il suo clou con un evento di beneficenza, patrocinato dall’Unione Industriali Napoli, svoltosi a Palazzo San Teodoro. Una serata all’insegna della solidarietà condotta da Veronica Mazza. Si sono esibiti l’attrice Cristina Donadio, il sassofonista e compositore Marco Zurzolo, il dj Dario Guida, la cantante ucraina Elena Shybinska.

Tra gli intervenuti alla serata il Presidente dell'Unione Industriali Napoli Costanzo Iannotti Pecci, la Direttrice Generale di Save the Children Daniela Fatarella e il Console Ucraino Maksym Kovalenko. “Con la Consigliera Bianca Imbembo, delegata agli eventi Dinamiche per l’anno 2022”, ha dichiarato Annamaria Schena. «Abbiamo voluto dare vita a un percorso di sostegno tangibile per far sentire la nostra vicinanza a un popolo martoriato e innanzitutto ai suoi bambini»