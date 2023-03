Teatro Augusteo di Napoli, «Insieme per l'Unitalsi» il 28 marzo

Molti, tanti artisti, quest'anno, sul palcoscenico del Teatro Augusteo, il 28 marzo, alle ore 20:45. Condurrà la serata Veronica Mazza. Parteciperanno: lo scrittore Maurizio de Giovanni, l'attrice Cristina Donadio, il sassofonista Marco Zurzolo.

Si esibiranno: il soprano Roberta Maione, ideatrice e organizzatrice dell'evento dal 1996, il mezzo soprano Eufemia Tufano, il tenore Carlo Barricelli, accompagnati al pianoforte dal maestro Franco Pareti. E ancora, i violinisti Gabriele Pieranunzi e Loana Stratulat, la voce di Emilia Zamuner e i musicisti Marco de Tilla e Pino Tafuto. Nella scaletta ci saranno delle grandi sorprese per gli ammalati e per il pubblico. La serata sarà impreziosita dalla scenografia di Gennaro Regina, con la regia di Lucio Fiorentino e Ferdinando Arenella e la direzione artistica di Paola Laudadio.

Lo spettacolo ha lo scopo di finanziare le innumerevoli iniziative benefiche dell'Unitalsi Campana. Durante la pandemia, non ha avuto sosta l'opera di volontariato, sono stati distribuiti generi di prima necessità alla famiglie bisognose e gli ammalati sono stati accompagnati regolarmente a fare gli accertamenti richiesti. È in essere, ormai da anni, una mensa per i bisognosi. Sono un momento di grande sollievo per gli ammalati e le loro famiglie le colonie estive organizzate dall'Unitalsi. Ed è, ormai, una meravigliosa realtà «Casa Sveva» che accoglie gratuitamente le famiglie dei piccoli ammalati con gravi patologie, in cura nelle strutture ospedaliere napoletane. Tutte le iniziative, compresi i pellegrinaggi, si basano sul volontariato e sul grande cuore solidale degli unitalsiani.

«Neanche la pandemia ha potuto fermare l'Unitalsi» è questo il messaggio di speranza e di un rinforzato credo nell'opera di volontariato che il presidente Federica Postiglione tiene a diffondere e a rimarcare. I biglietti sono disponibili presso la tabaccheria Sisimbro in via San Pasquale.