Insieme per l'Unitalsi, sorprese e spettacolo all'Augusteo

Una serata all’insegna dello spettacolo, della solidarietà e di tante sorprese. E ancora una volta a battere forte è il cuore dell’Unitalsi Campana che con entusiasmo organizza l’evento “Insieme per l’Unitalsi”.

L’appuntamento è per domani, martedì 28 marzo, alle 20.45 al teatro Augusteo.

«Una serata che vede sempre un’entusiasmante partecipazione di artisti e di pubblico. La generosità di tutti ci dona tanta speranza e la certezza di poter camminare sempre accanto ai malati e ai poveri, assicurando loro accoglienza e tanto tanto amore. Poi si riparte per Lourdes in treno, infatti il prossimo appuntamento è il 14 aprile alla stazione di Napoli. Un grazie di cuore a tutti, soprattutto dai piccoli ospiti di Casa Sveva e dalle loro mamme», precisa Federica Postiglione, presidente Unitalsi sezione Campana.

A condurre la serata Veronica Mazza, parteciperanno lo scrittore Maurizio de Giovanni, l'attrice Cristina Donadio, il sassofonista Marco Zurzolo. A sostenere la serata di solidarietà la Banca di credito cooperativo di Napoli con il presidente Amedeo Manzo, da sempre al fianco dell'Unitalsi Campana.

Si esibiranno il soprano Roberta Maione, ideatrice e organizzatrice dell'evento dal 1996, il mezzo soprano Eufemia Tufano, il tenore Carlo Barricelli, accompagnati al pianoforte dal maestro Franco Pareti. E ancora i violinisti Gabriele Pieranunzi e Loana Stratulat, la voce di Emilia Zamuner e i musicisti Marco de Tilla e Pino Tafuto, Gianluigi Lembo con l’Anema e Core Band. Nella scaletta ci saranno delle grandi sorprese per gli ammalati e per il pubblico.

La serata sarà impreziosita dalla scenografia di Gennaro Regina, con la regia di Lucio Fiorentino e Ferdinando Arenella e la direzione artistica di Paola Laudadio. Lo spettacolo ha lo scopo di finanziare le innumerevoli iniziative benefiche dell'Unitalsi Campana. Durante la pandemia, non ha avuto sosta l'opera di volontariato, sono stati infatti distribuiti generi di prima necessità ai bisognosi e gli ammalati sono stati accompagnati regolarmente a fare gli accertamenti richiesti.