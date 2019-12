InsiemeperilTerritorio, donazioni triplicate: arrivano i giocattoli per i ragazzi senzatetto

Giocattoli per il Natale e vestiario ai bambini e ai ragazzi senzatetto del Progetto AbitiAmo, del Centro Layla e per i piccoli terremotati dell’Albania, tutti supportati dalla Parrocchia di San Gennaro al Vomero, Napoli, guidata da Padre Massimo Ghezzi; pranzo d’eccellenza a inizio anno per oltre 200 senza fissa dimora; all’Onlus “Le fate di Arianna” un manichino pediatrico interattivo per corsi di primo soccorso, e un sostanziale contributo per un defibrillatore, di ultimissima generazione, destinato all’Istituto “de Medici” di Ottaviano.



Sono stati ampiamente superati gli obiettivi e addirittura triplicate le donazioni di “#InsiemeperilTerritorio: Natale d’Amore”, Charity Day che si è svolto a La Baita del Re Resort di Ottaviano, organizzato dalla giornalista Teresa Lucianelli, ideatrice e conduttrice della manifestazione nella rassegna itinerante da lei firmata “Salute, Alimentazione e Bellezza: tutto quello che molti non sanno”. Co-organizzatore il patrono Nunzio Illuminato. Al loro fianco, i rispettivi figli: chef Valerio Giuseppe Mandile e Giuseppe Illuminato da location pluristellate. Impegnati nel cenone-spettacolo eccellenti chef e famosi artisti, sfilata d’Alta Moda di Paolo Iovino.



Tra i tanti chef che hanno cooperato, tutti nella grande Squadra di #InsiemeperilTerritorio, in prima linea: Antonio Arfè, Vincenzo Ferro, Paola Fiorentino, Gennaro Galeotafiore, Giuseppe e Nunzio Illuminato, Paolo Iovieno, Ciro La Marca, Valerio Giuseppe Mandile, Achille Sanges, Salvatore Spuzzo, Vincenzo Toppi; Aniello Falanga, Raffaella Grillo, Carmela Iorio, Gennaro Catapano, Salvatore Perillo; Pasquale Pesce, Ciro Scarpato; Federico, Luisa e Gianluigi Franzese; per Micolorodiblu: Tommaso Foglia e Gennaro Langellotti.



Sul palco: Soul Food, Gennaro De Crescenzo, Armando Celentano, Angelo Iannelli, Michele Selillo, Giuseppe Gambi, Enzo Capo e Pamela Barretta, Lucio Pierri, Royal Dancing, Salvatore Colaceci, La Bottega dei Matti. © RIPRODUZIONE RISERVATA