"Io ci sono": la testimonianza di Lucia Annibaldi in un convegno organizzato dalla fondazione Polis

Domenica 16 Giugno 2019, 10:25

"Io ci sono – La testimonianza di Lucia Annibali e l'eredità di Anna Costanza Baldry": è il tema del convegno che si svolgerà domani (lunedì 17 giugno), alle ore 9:30, presso la Sala Francesco De Sanctis di Palazzo Santa Lucia.Dopo i saluti istituzionali di Chiara Marciani, assessore regionale alle pari opportunità, e di don Tonino Palmese, presidente della fondazione Polis della Regione Campania, promotrice dell'iniziativa, intervengono i parlamentari Lucia Annibali, Paolo Siani e Valeria Valente, presidente della commissione d'inchiesta sul femminicidio, il prefetto Raffaele Cannizzaro, commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e intenzionali violenti, Rosaria Manzo ed Enrica Amaturo, rispettivamente vicepresidente della Fondazione Polis e presidente del comitato scientifico della stessa fondazione, Paola Di Nicola, magistrata e scrittrice, Anna Sorrentino del dipartimento di psicologia dell'università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Antonietta Bozzaotra, presidente dell'ordine degli psicologi della Campania.Conclude il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, modera il presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli.A seguire, presso la sede della Fondazione Polis, un momento di degustazione e narrazione a cura della cooperativa EVA, impegnata, in un bene confiscato alla camorra a Casal di Principe, nell'assistenza alle donne vittime di violenza.