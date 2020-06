iQ, a Napoli un nuovo programma a sostegno di progetti di innovazione sociale

Venerdì 19 giugno in diretta streaming dalla Sala Giunta di Palazzo San Giacomo è stato presentato iQ – I Quartieri dell’Innovazione, programma delI’Assessorato alle Politiche Sociali e al Lavoro del Comune di Napoli - Azione 3.3.1 del PON Metro Napoli - che mira a promuovere inedite forme di innovazione e sostenibilità capaci di apportare trasformazioni di valore alla città.



I Quartieri dell’Innovazione è una chiamata alla creatività e all’innovazione che invita a mettere in campo le energie della città per attivare nuovi processi di coesione ed inclusione sociale.



Il percorso di iQ - I Quartieri dell’Innovazione si sviluppa attraverso due avvisi rispettivamente rivolti a gruppi informali ed enti del terzo settore che siano in grado di disegnare e presentare nuovi servizi per i territori ed i suoi abitanti.



Con iQ l’amministrazione comunale intende investire su lavoro e welfare, selezionando le migliori proposte da inserire in processi di incubazione ed accompagnamento finalizzati all’erogazione di contributi economici per la sostenibilità di progetti di innovazione sociale.



L’evento di presentazione è stato aperto con gli interventi di Monica Buonanno - Assessore alle politiche sociali e al lavoro del Comune di Napoli, Giorgio Martini - Autorità di Gestione Pon Metro, Agenzia per la Coesione Territoriale, Sergio Avolio - responsabile Organismo Intermedio del Comune di Napoli, Paola Sparano - dirigente del Servizio Mercato del Lavoro e Ricerca e Riccardo Roccasalva - RUP del progetto.



Nella seconda sessione si è tenuta la tavola rotonda Le opportunità del progetto "iQ - I Quartieri dell'Innovazione": cultura, lavoro, innovazione nella città, coordinata da Claudio Calvaresi - consulente di Avanzi - Make a Cube, responsabile comitato scientifico iQ, che ha visto la partecipazione di Agostino Riitano - esperto di imprese culturali e creative, comitato scientifico e coordinatore local team iQ, Marco Traversi - esperto di impresa sociale, responsabile percorso di incubazione iQ, Francesca Cocco - esperta di innovazione digitale, comitato scientifico iQ.



Durante l’evento sono stati illustrati il percorso iQ - I Quartieri dell’Innovazione, le specifiche degli avvisi e la modalità di partecipazione.



«Con iQ si consolida nella nostra Città la strategia di integrazione delle politiche del lavoro, di welfare e di sviluppo» dichiara l’Assessore al Lavoro e alle Politiche Sociali Monica Buonanno «In particolare in questo momento, è sempre più necessario guardare agli investimenti pubblici come leva per lo sviluppo locale. Napoli con iQ riconosce ai quartieri, individuati grazie all’analisi della Strategia europea di Sviluppo Urbano Sostenibile, un ruolo importante di sperimentazione, di luoghi privilegiati ove avviare progetti di rigenerazione urbana, di espressione dell'identità collettiva che consente ai singoli individui di riconoscersi come membri di una comunità. È il momento giusto, in uscita dalla terribile fase di pandemia, per dare ossigeno e una ventata di ottimismo ai cittadini».



Il percorso iQ insiste su 4 Aree bersaglio della Città Metropolitana di Napoli: Municipalità II, III, VI e VIII. Durante la prima fase di apertura degli avvisi, enti del terzo settore e cittadini potranno presentare le proprie proposte. Tra le domande ricevute verranno selezionate 60 progetti che potranno accedere al percorso di accompagnamento dedicato alla definizione dell’idea progettuale. A seguito di un'ulteriore procedura selettiva, saranno scelti i progetti più meritevoli che avranno accesso a servizi di accompagnamento dedicati, al sostegno di mentor esperti e ad un contributo a fondo perduto, che potrà variare da un minimo di 50.000€ a un massimo di 140.000€ per gli enti del terzo settore e da un minimo di 30.000€ a un massimo di 50.000€ per i gruppi informali.



Il programma sarà presentato nelle municipalità oggetto di intervento attraverso una serie di incontri di animazione territoriale durante i mesi di giugno e luglio.



Prossimo appuntamento il 24 giugno con un evento interattivo on line per più ampi approfondimenti, chiarimenti e finalità degli avvisi.



Il 18 giugno è stata pubblicata una call per selezionare otto innovatori sociali, i cosiddetti “sanzari dell’innovazione”, due per ognuna delle municipalità coinvolte, che avranno il compito di raccontare le loro storie e di guidare i pubblici alla scoperta dei quartieri, una sorta di "inviati speciali" di iQ, attivatori sociali, esperti in dinamiche relazionali, profondi conoscitori della parte sommersa dei propri quartieri: luoghi, persone, “belle storie”, figure fondamentali, capaci di essere un punto di riferimento per connettere iQ ai propri target.



«La sfida di iQ - I Quartieri dell’Innovazione è importante e ambiziosa. Parte dall’idea che favorire processi di inclusione sociale nelle periferie significa riconoscervi risorse, competenze, culture; significa aiutarle a emergere e affermarsi come progetti di innovazione - spiega Claudio Calvaresi, consulente Avanzi e Make a Cube -. Le esperienze di Torino Social Factory e della Scuola dei Quartieri a Milano dimostrano che, mettendo a frutto l’intelligenza della società, possono nascere importanti progetti di welfare di comunità, per la conciliazione dei tempi di vita, nuove forme di produzione e offerta culturale, piattaforme di economia circolare, riattivazione di spazi, ecc. E dimostrano, contrariamente alle posizioni che sembrano prevalere di fronte al Covid 19, che le persone non sono il problema, ma una parte della soluzione».



iQ - I Quartieri dell’Innovazione è un programma delI’Assessorato alle Politiche Sociali e al Lavoro del Comune di Napoli - Azione 3.3.1 del PON Metro Napoli “Spazi di Innovazione Sociale”, progetti NA3.3.1a “Spazi di Innovazione Sociale – Percorsi di accompagnamento al lavoro” e NA3.3.1b “Spazi di Innovazione Sociale – Percorsi di inclusione attiva”- in collaborazione con Make a Cube, Avanzi e Associazione Microlab.



