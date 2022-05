Issiamo le vele contro le malattie rare, vento in poppa per la ricerca

Martedì 31 maggio, dalle ore 11 alle 12, si terrà presso l'Auditorium della Regione Campania, Centro Direzionale Isola C3 di Napoli, la conferenza stampa di lancio del progetto "Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca - #thinkrare” volta a sensibilizzare sul tema delle malattie rare.

Un chirurgo toracico del Monaldi Mario Santini e un imprenditore Rosario Gracco sposano la causa delle malattie rare unendo la passione per la vela all’impegno sanitario: il 6 giugno salpano con due imbarcazioni dal porto di Torre Annunziata e in solitario arriveranno a Marsiglia dopo circa 20 tappe, tra cui Roma, Livorno e Genova dove si terranno altrettante iniziative per far conoscere le malattie rare.

Il lancio del progetto è fissato per domani martedì 31 maggio, dalle ore 11 alle 12, con una conferenza stampa presso l'Auditorium della Regione Campania, Centro Direzionale Isola C3 di Napoli. Intervengono il direttore generale del settore Tutela della Salute Antonio Postiglione, il responsabile del Centro di coordinamento Malattie Rare della Regione Campania Giuseppe Limongelli, il rettore dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Giovanni Nicoletti, la delegazione della Lega Navale Italiana di Torre Annunziata e in collegamento l’Università di Marsiglia.