«Issiamo le vele» arriva a in Toscana: a Livorno presentato il progetto per la ricerca sulle malattie rare

Fa tappa anche in Toscana la traversata a vela per promuovere la conoscenza, la diagnosi precoce e la ricerca scientifica sulle malattie rare in Italia e in Europa: è stato presentato oggi a Livorno il progetto «Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca #Thinkrarè». L'idea, spiega la Regione in una nota, è nata dai velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico dell'Università degli studi della Campania e Rosario Gracco, imprenditore tessile, soci della delegazione della Lega navale di Torre Annunziata. Le due imbarcazioni condotte in solitario dai due velisti, sono partire dal porto di Torre Annunziatail 6 giugno e arriveranno in Francia, a Marsiglia, dopo circa 20 tappe italiane e cinque tappe francesi. I due velisti sono arrivati al porto di Livorno il 19 giugno e ci resteranno fino al 22 giugno per portare il messaggio che la ricerca sulle malattie rare è importante, che le persone hanno l'occasione di conoscere queste patologie e i campanelli di allarme.

APPROFONDIMENTI LA SOLIDARIETÀ In vela nel Mediterraneo per informare sulle malattie rare LA SOLIDARIETÀ Issiamo le vele contro le malattie rare, vento in poppa per la ricerca LA SANITÀ Malattie rare sistema immunitario, Policlinico Federico II...

Per la tappa livornese è stata organizzata la tavola rotonda «Scenario e opportunità per le malattie rare». Durante l'evento sono stati riportati i dati del registro toscano malattie rare da cui emerge che oltre 67.000 casi inseriti ad oggi nel Registro toscano, il 34% riguarda pazienti provenienti da fuori regione. Quasi il 30% riguarda pazienti pediatrici. I centri della rete Toscana secondo i dati del febbraio 2022 emettono oltre 4.000 nuove certificazioni diagnostiche l'anno e una media giornaliera di 44 piani terapeutici. L'assessore regionale al diritto alla salute, Simone Bezzini, ha detto che «come Regione e come assessorato abbiamo aderito con entusiasmo a questo progetto che ci offre l'occasione per promuovere, con la forza della sua originalità, la condivisione di esperienze, esigenze, soluzioni per migliorare l'assistenza alle malattie rare».