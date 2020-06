Istituto Pascale e liceo Palizzi: la ricerca oncologica incontra la scuola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, la ricerca oncologica e l'arte, i medici in prima linea e i ragazzi del liceo. Un binomio che diventa vincente quando si incontra e dà vita a un progetto di vita. L'iniziativa, 12 abiti dipinti a mano dall'artista Alessandro Ciambrone e sempre dall'artista donati all'Istituto dei tumori per raccogliere fondi destinati alla ricerca oncologica, dopo essere stati indossati da 12 operatrici sanitarie del Pascale, sono ora visibili nel museo delNell'antica struttura, situata nell'ex Collegio della Marina Borbonica e già convento, i ragazzi, guidati dalla presidee dalla professoressa, hanno realizzato un vero e proprio shooting fotografico. Gli abiti trasformati in opere d'arte sono diventati un tutt'uno con i reperti egizi, le ceramiche del '400, i reperti archeologici della Magna Grecia. I primi acquirenti degli abiti hanno iniziato a fare capolino sul sito www.alessandrociambrone.it, saranno ora i ragazzi che hanno anche collaborato a dipingere alcuni vestiti, a far vedere gli abiti a chi vorrà acquistarli e devolvere il ricavato della vendita al Pascale. I soldi andranno direttamente sull'iban dell'Istituto.L'iniziativa era nata 15 giorni fa con un altro shooting fotografico: 12 donne del Pascale, tra di loro due chirurghe due ricercatrici due oncologhe un'infermiera di ricerca una psicologa un medico fisiatra una logopedista una radioterapista, si erano messe in gioco, trasformandosi per un giorno in modelle. Con spirito di ironia, si erano prestate per poche ore a dismettere il camice e indossare l'abito dipinto a mano.