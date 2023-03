Premio Convivialità urbana, l'iniziativa per rilanciare Monte Faito

Rilanciare il piccolo villaggio del Monte Faito, a Vico Equense, rendendolo attrattivo e frequentato tutto l'anno. Sarà questo il tema della IX edizione del Premio Convivialità urbana che negli anni è diventato un appuntamento atteso non solo dai progettisti, professionisti e studenti, ma anche dalle amministrazioni che lo adoperano come una pratica di partecipazione civica per la riqualificazione di aree abbandonate o degradate. Dalla nascita fino ad oggi, sono stati circa 500 i progetti candidati nelle otto precedenti edizioni del premio Convivialità Urbana, provenienti non solo dall’Italia ma anche dall’estero a riprova di quanto sia importante e forte il rapporto tra i territori della Ue.

Il premio Convivialità Urbana, ideato dall’associazione Napolicreativa, presieduta dall’architetto Grazia Torre, è un progetto di promozione e valorizzazione dei territori, che accende i riflettori del pubblico e dei media su luoghi dimenticati, abbandonati, ma di straordinaria bellezza o interesse architettonico. L’obiettivo del premio è quello di raccogliere idee per la riqualificazione di un luogo o di una struttura, discuterne con gli abitanti e sceglierne poi le migliori in maniera trasparente grazie anche al voto dei cittadini. Ai vincitori sarà assegnato un premio in denaro: 1°- 7000 €, 2°- 2500 €, 3°- 1500 €. Come ogni anno ci sarà anche una gara sull’ omonima pagina Facebook, con un premio web di 500 € per il progetto più votato.

Il bando è aperto a singoli progettisti e a gruppi di lavoro eterogenei coordinati da un laureato in Architettura, Ingegneria o Design. Ai gruppi possono partecipare anche non laureati o laureati di altre discipline. Il bando completo è pubblicato ufficialmente sul sito dell'associazione Napolicreativa, www.napolicreativa.com in una sezione dedicata, e sarà divulgato attraverso il portale Europaconcorsi e altri portali di settore.

Il termine ultimo per la consegna degli elaborati è venerdì 5 maggio 2023. La mostra dei progetti, la gara e la premiazione si terranno tra il 9 e l’11 giugno 2023 a Vico Equense al Complesso Monumentale SS Trinità e Paradiso. Anche quest’anno il premio godrà del contributo del bando per la promozione della Qualità dell’Architettura, della Regione Campania e del Patrocinio del Comune di Vico Equense. Partner di questa edizione sono l’Ordine e la Fondazione degli Architetti PPC di Napoli e Provincia. Il Premio è patrocinato dal Dipartimento di Architettura della Federico II di Napoli, dall' Ordine degli Ingegneri di Napoli, dall' ANIAI, dal Rotary Club Napoli.