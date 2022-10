Napoli Est, Carovana di Komen a San Giovanni: visite gratuite alle donne contro i tumori

La Carovana della Prevenzione di Komen Italia fa tappa a San Giovanni a Teduccio, quartiere nella zona orientale di Napoli. Nel mese dedicato alla prevenzione dei tumori del seno una delle unità mobili dell'associazione ha raggiunto il campus universitario della Federico II di via Protopisani per offrire gratuitamente visite ed esami diagnostici alle donne del quartiere di Napoli Est.

Il mese internazionale della prevenzione dei tumori del seno assume quest’anno un significato ancora più importante per i gravi “danni collaterali” che la pandemia da Covid-19 ha causato in campo oncologico: ritardi negli interventi chirurgici, nelle prestazioni terapeutiche salvavita e blocco completo per sei mesi dei programmi di screening con un milione di esami mammografici in meno e oltre 3.500 donne che hanno scoperto di avere un tumore del seno in fase più avanzata. Per questo si è rafforzato l'impegno di Komen Italia che porta avanti la Carovana della Prevenzione come programma nazionale itinerante di promozione della salute offrendo visite e prestazioni gratuite come prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere. L'iniziativa a San Giovanni a Teduccio è rivolta, in particolare, alle persone non inserite nei programmi regionali di screening che hanno la possibilità di effettuare una mammografia (per donne fra i 40 e i 45 anni e con oltre 70 anni) e una ecografia senologica per coloro che hanno meno di 40 anni.

«Grazie ad un contributo di Autostrade per l'Italia, al patrocinio del comune di Napoli, all'ospitalità dell'Apple Developer Academy della Federico II ed al supporto dell'Associazione amica Callysto, siamo riusciti a portare la nostra Carovana della Prevenzione con l'offerta di mammografie ed ecografia gratuite alla popolazione», spiega Claudia Napolitano del comitato regionale Campania di Komen Italia, che evidenzia: «Il nostro obiettivo è quello di portare educazione alla prevenzione nei luoghi dove arriva con più difficoltà, e raggiungere le periferie rientra nel nostro obiettivo primario! San Giovanni a Teduccio ci ha accolto con entusiasmo registrando un surplus del 200% di richieste rispetto alle nostre possibilità, segnale che la direzione intrapresa è quella giusta».

La tappa nel campus universitario di San Giovanni a Teduccio – cui ha fatto visita anche l'assessore comunale con delega alla salute, Vincenzo Santagada - si svolge con il patrocinio del Comune di Napoli, con il contributo dell'Università Federico II di Napoli e di Autostrade per l'Italia, con il supporto di Callysto, di Hertz e dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta.