Giovedì 8 Marzo 2018, 20:26 - Ultimo aggiornamento: 08-03-2018 20:26

Giugliano. “L'8 ANCORA”, domani la maratona socio-culturale dedicata alla donna. Si terrà presso l'Istituto don Minzoni di Giugliano l'iniziativa che vedrà in campo diverse associazioni, scuole e professionisti. Si tratta di una lunga maratona socio-culturale promossa dal Comune di Giugliano (Assessorato alle Pari Opportunità) in collaborazione con le associazioni territoriali. Durante l'incontro verrà presentato anche il concorso fotografico per gli studenti di tutte le scuole medie e superiori della città di Giugliano. Seguirà la proiezione del film "Il diritto di contare ". Presenti i Partners dell'Evento, l'assessora del Comune di Giugliano Carla Rimoli e la consigliera per le Pari Opportunità della Città Metropolitana Isabella Bonfiglio.