«L'Arcobaleno Napoletano», la maglia di Mertens battuta a 1.000 euro

È stata battuta a 1.000 euro, assegnata a Mario Simonetti, Antonio Ferrieri e Salvatore Palantra, la maglia di Dries Mertens, offerta dalla Ssc Napoli per l'ottava edizione dell'evento «L'Arcobaleno Napoletano» ideato dall'attrice e cantante Anna Capasso per la Fondazione Melanoma, andato in scena a Napoli al Teatro Sannazaro con la conduzione di Gigi e Ross e le incursioni di Enzo Calabrese.



Nel corso della serata sono stati premiati Albachiara Caccavale, Franco Porzio, Francesco Di Leva, Peppino di Capri, Sondra Sottile, Valentino Libro, Alessandro Bolide, Gianfelice Imparato, Nunzia Schiano. Premio alla memoria a Bud Spencer ritirato dalle due figlie. Ospiti musicali Valentina Stella (accompagnata alla chitarra da Gianpaolo Ferrigno) e Anna Capasso (accompagnata al pianoforte da Ciro Cascino). Premi speciali al professore Paolo Ascierto del Pascale, al musicista Gianpaolo Ferrigno e al giornalista Giuseppe Giorgio; direttore artistico Diego Paura, regia di Maurizio Palumbo. © RIPRODUZIONE RISERVATA