L'arte dell'impasto per sfuggire alla microcriminalità

Giovani che vivono in condizioni di disagio, che non hanno proseguto il loro corso di studi, minorenni attratti dalla vita di strada e già facili prede della criminalità. Per loro l'opportunità di diventare pizzaioli ed inserirsi nel mondo del lavoro grazie alla Fondazione Fanelli.

Sono aperte infatti le iscrizioni ai corsi triennali, riconosciuti dalla Regione Campania, per diventare "Operatore delle produzioni alimentari" che si terranno a Castellammare all'interno dell"Accademia del Gusto di Imparare".

“E’ un’opportunità concreta per ragazze e ragazzi che dopo la licenza media non vanno più a scuola. I più meritevoli - spiega don Mario di Maio della Fondazione Fanelli - che mostreranno interesse saranno aiutati anche a creare una propria impresa.

Lo scopo del corso è quello di sottrarre ragazzi e ragazze a possibili devianze e sfruttamenti e ad inserirsi con dignità nel mercato del lavoro".

Pizzaioli ma non solo, mani capaci di lavorare il pane, produrre dolci, lavorare il latte e cucinare. Corsi che si terranno all'interno dell'Accademia del Gusto, in via Alcide De Gasperi a Castellammare ma anche all'esterno con visite e stage presso le aziende del territorio.

Alla fine del triennio, conseguiranno, oltre alle competenze specifiche, una qualifica rilasciata dalla Regione Campania spendibile sul mercato del lavoro, valida in tutta Italia.

Le iscrizioni sono già aperte, i posti disponibili sono solo 20. Nella selezione iniziale, avranno la precedenza gli allievi che vivono particolari situazioni di disagio e la precedenza nella data di iscrizione.

Il modulo per l’iscrizione è scaricabile dal sito fondazionemariafanelli.it va compilato in tutte le sue parti, in particolare si richiede per i minori l’assenso dei genitori o di chi ne fa le veci. Il modulo può essere inviato per e-mail all’indirizzo fondazione@mariafanelli.it oppure consegnato direttamente in sede tutti i giorni lavorativi dalle 8 alle 13.