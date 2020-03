L'Ordine dei commercialisti di Napoli Nord donare cinquemila euro all'ospedale Cotugno

L'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord, presieduto da Antonio Tuccillo, ha deliberato di donare cinquemila euro a favore dell'Ospedale Cotugno di Napoli, centro di eccellenza per le malattie infettive della Campania. Lo rende noto un comunicato.



«Oltre al contributo, di concerto con i consiglieri e i revisori dei conti, abbiamo deciso di lanciare anche una raccolta fondi - ha sottolineato Tuccillo -, convinti che l'aiuto concreto di ognuno di noi costituisca il tassello fondamentale per vincere la pandemia in atto».