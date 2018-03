La 17ª edizione della Maratonina di San Giuseppe: 1200 volte no alla droga

Sabato 10 Marzo 2018, 14:01 - Ultimo aggiornamento: 10-03-2018 14:01

San Giuseppe Vesuviano – Grande attesa per la classica di primavera, la Maratona della Solidarietà giunta alla 17° edizione, che si correrà domani mattina sulle strade di San Giuseppe Vesuviano. Circa milleduecento atleti, provenienti da ogni parte della regione ma anche da altre realtà regionali, uniti sotto un unico motto “Più Sport, Meno droga”, si daranno battaglia per portare alto gli ideali dello sport ma, soprattutto, per dire no al terribile male della droga che affligge la società moderna. Una gara molto sentita nel panorama dell’atletica regionale cui nessuno intende mancare. Gli organizzatori hanno dovuto adottare un numero chiuso per le iscrizioni per evitare di creare problemi di ordine pubblico sulle strade cittadine. La manifestazione, organizzata dall’associazione “Solidarietà” di Umberto Postiglione, che si occupa del recupero dei tossicodipendenti, ha avuto un importante prologo giovedì 8 marzo presso l’Istituto tecnico Einaudi di San Giuseppe Vesuviano. Presente il vescovo di Nola, Francesco Marino, e i vertici delle forze dell’ordine sono stati illustrati tutti i dettagli della gara. Partenza, domani mattina alle nove da Piazza Garibaldi e arrivo sotto il santuario di San Giuseppe Vesuviano dopo un percorso che interesserà buona parte delle strade cittadine. All’avvio, ci sarà il vescovo Marino, gli studenti di ogni ordine e grado insieme agli atleti della mitica società Koala, stella di bronzo del CONI e grande protagonista negli anni ottanta nel volley nazionale. Una festa di sport con un grande messaggio sociale che, per diciassette anni, ha appassionato i più forti maratoneti regionali sempre presenti ala nastro di partenza. “Un orgoglio per noi tutti – ammette, Umberto Postiglione da sempre al fianco degli ultimi – che ci incoraggia sempre di più ad affrontare le innumerevoli problematiche legate alla droga”.