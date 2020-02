La Banca di Credito Popolare finanzia l’avvio di una polisportiva nel Rione Sanità

Nel cuore del Rione Sanità a Napoli, la Fondazione Rione Sanità e la Banca di Credito Popolare avviano una preziosa collaborazione.



La Fondazione, impegnata da anni nel recupero e riqualificazione sociale del Rione Sanità di Napoli, opera con l’Istituto Ozanam, esempio virtuoso di scuola in un quartiere disagiato della città, per la crescita e lo sviluppo culturale dei bambini della zona.



La volontà della Fondazione è rendere l’Istituto Ozanam un punto di riferimento per i giovani, con la realizzazione di laboratori ed attività pomeridiane che possano coinvolgere i ragazzi distraendoli dalla strada.



La Bcp, condividendo appieno la mission della Fondazione e con la consapevolezza del grande valore dello sport nella formazione delle nuove generazioni, ha sostenuto, con altri donatori, il finanziamento di una Polisportiva che garantirà a tutti gli studenti dell'Istituto la possibilità di svolgere gratuitamente attività sportive.



La Banca di Credito Popolare è da sempre impegnata a diffondere e sostenere la pratica sportiva come prezioso strumento di educazione, soprattutto verso i più giovani, affinché acquisiscano quei valori fondamentali che possono essere ricondotti a principi etici: lealtà, impegno e sacrificio, rispetto delle regole, disciplina, spirito di squadra e sana competizione.