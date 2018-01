La Befana degli animali: animalisti in villa comunale

Venerdì 5 Gennaio 2018, 17:31 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2018 17:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dolci e calze, regali e palloncini. Ma soprattutto fondi e doni per i randagi. La "Befana degli animali" domani, 6 gennaio, dalle 10.30 alle 13 sarà protagonista in villa comunale, a Castellammare. Un'iniziativa solidale,come precisano i volontari dell'Adda, per regalar sorrisi agli amici a quattro zampe senza una casa, ma anche per sensibilizzare e informare sull'animale inteso come dono per le feste natalizie e durante l'anno. Lo ribadisce, senza retorica, Rosaria Boccaccini, guardia zoofila e presidente dell'associazione a difesa degli animali. "E' importante ricordare che un cane, gatto, o qualunque altro animale domestico, è un dono bellissimo per noi e per i nostri cari-spiega la donna- ma soprattutto che una volta adottato non va considerato un oggetto di cui disfarsi al primo disagio. Anche alla Befana sottolineremo questo concetto semplice, ma sempre attuale e utile per evitare drammi e problemi. Il randagismo nel territorio a sud di Napoli, da anni è una piaga, e noi volontari riconosciuti, troppo spesso lasciati soli dalle Istituzioni, ci ritroviamo spesso a far i conti con fake news e situazioni surreali. Ma consigliamo sempre di fidarsi di enti reali e persone impegnate per adottare o affidare un cucciolo o un trovatello".Appuntamento sul lungomare(a pochi metri dalla Cassarmonica) per grandi e piccini che vogliano dar contributi economici o scatolette e piatti di carta.