La bellezza che cura, visite guidate al Mann per i malati oncologici

L’arte come compagno di viaggio per la cura dei malati oncologici. In pista in progetto “La bellezza che Cura”. Le porte del primo museo archeologico d'Europa il 30 novembre si apriranno a 40 pazienti con malattia oncologica e ai loro familiari per una visita guidata gratuita. Il progetto, ideato e promosso dalla struttura dipartimentale di Psicologia Clinica dell’Azienda dei Colli, è realizzato dall’Associazione Compagni di Viaggio Onlus in collaborazione con il Museo archeologico nazionale di Napoli. L’innovativo Progetto, primo in Italia nel suo genere, prevede visite gratuite al museo per i pazienti oncologi di alcune aziende ospedaliere campane. In campo medici, oncologi, personale del Mann e psicoterapeuti dell'Associazione Compagni di viaggio Onlus. Alla presentazione del progetto sono intervenuti Alberto Vito, responsabile dell'Unità di Psicologia clinica degli Ospedali dei Colli di Napoli e ideatore dell'iniziativa, Fabrizio Capuano, presidente dell'Associazione Compagni di Viaggio Onlus, Antonella Carlo, responsabile dell'Ufficio comunicazione del Mann, Paolo Cesaro, direttore del Clotilde Hospice, Vincenzo Montesarchio, responsabile del reparto di Oncologia degli Ospedali dei Colli, Beniamino Casale, oncoematologo del suddetto ospedale e Andrea Cappabianca, psicologo e psicoterapeuta dell'Associazione.



L’assistenza psicologica ai pazienti affetti da patologie organiche non si limita alla cura dlele patologie organiche non si limita alla cura della malattia compito essenzialmente del medico, ma si rivolge alla presa in carico della globalità della persona, al miglioramento della sua qualità di vita, delle sue relazioni, del suo benessere, nonostante la condizione di disagio connessa alla patologia”.



"Il recupero del senso estetico, dell'attenzione al bello, assente nei momenti di maggiore depressione o angoscia, è sia indicatore che facilitatore di un processo migliorativo della qualità di vita del paziente", dice Alberto Vito, non mancando di evidenziare l'importanza del ruolo dello psicologo quale componente di un'equipe attenta agli aspetti organici, psicologici ed emotivi dell'ammalato. La moderna concezione di “cura” non si limita alla presa in carico della patologia ma pone attenzione anche ai bisogni psicologici, relazionali ed al senso esistenziale della vita. In tal senso, il contatto con opere d’arte, come quelle presenti al Museo Archeologico, può costituire per molte persone un momento non solo distensivo o rilassante o di apprendimento ma di autentico benessere.

Gli oncologi Vincenzo Montesarchio e Paolo Cesaro sostengono la necessità di ritornare alla cura della persona, evitando di vedere l'ammalato come un mero corpo da curare. “Centrale – aggiunge Beniamino Casale – è il ruolo del caregiver”. Così anche Andrea Cappabianca che racconta dell'importante esperienza di sostegno psicologico domiciliare ai malati oncologici.



La bellezza che Cura, giunta ormai alla seconda edizione, nasce dalla collaborazione tra l'Associazione Compagni di Viaggio Onlus e il Museo Archeologico di Napoli e lievita sul nuovo corso impresso dal direttore Paolo Giulierini. “In questi anni, insieme alla mia squadra che condivide il valore dell’integrazione culturale, ho costruito una nuova idea di Museo, uscendo da una visione elitaria. Il Mann, come da statuto, ha, innanzitutto, una funzione sociale. Tutti, dipendenti e pubblico, cooperano alla creazione di una dimensione di benessere, che nasce dalla percezione dell’unicità del nostro patrimonio artistico”, ha commentato il Direttore dell’Archeologico, Paolo Giulierini. nella prossima primavera, il Progetto sarà allargato ad altre città italiane, con l’ambizioso obiettivo di portare 500 pazienti ai Musei nella stessa giornata. E Napoli sarà capofila di questa iniziativa di solidarietà. “Il nostro progetto – conclude Fabrizio Capuano - non è solo un modo per aiutare le persone che vivono la difficile esperienza di malattia oncologica, ma anche un importante passo volto a sostenere una visione della medicina che metta al centro, non organi malati, ma Persone. © RIPRODUZIONE RISERVATA