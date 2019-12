La cena natalizia di chef speciali per il Comune di San Pietro al Tanagro

Entusiasmante esperienza per i ragazzi che frequentano la struttura del “Gruppo operativo Val d’Agri” dell’Associazione Italiana Persone Down Onlus, punto di riferimento per le famiglie della Val D’Agri, del Lagonegrese e anche del Vallo di Diano. I ragazzi guidati dagli operatori e dalla presidente Carmela De Vivo sono stati impegnati ad organizzare una cena natalizia nel Polo Multimediale di San Pietro al Tanagro. Il gruppo di giovani chef è stato impegnato in tutte le fasi di organizzazione e preparazione della cena. Un’iniziativa che rientra nell’importante percorso che tutti le ragazze ed i ragazzi seguono per avere maggiore autonomia nella loro quotidianità. E così nel pomeriggio si sono in un supermercato di Sant'Arsenio hanno acquistato tutto l’occorrente per preparare una ricca cena. E poi, insieme a tutti gli operatori che si occupano di loro si sono cimentati ai fornelli. Con impegno e tanta gioia sono riusciti a preparare un gustoso menù per loro, per i loro familiari ed amici invitati a cena. Un’iniziativa sostenuta anche dall’amministrazione comunale di San Pietro che ha ospitato molto volentieri l’iniziativa nei locali del Polo. Il sindaco, Domenico Quaranta, infatti è passato a salutare i ragazzi e le loro famiglie e ha voluto rimarcare che la struttura sarà sempre a disposizione per qualsiasi iniziativa intrapresa. © RIPRODUZIONE RISERVATA