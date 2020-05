La maratona digitale dei giovani per progettare la ripartenza post Covid19

Giovani da tutta Italia tra i 14 e 35 anni parteciperanno - il prossimo 13 giugno - a QualeFuturo: la prima maratona digitale di Visionary Days voluta dal Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, sostenuta dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile universale con la consulenza scientifica di IPSOS e la collaborazione di Agenzia Nazionale per i Giovani.



Lo scopo è di mettere insieme idee e proposte concrete dei giovani per definire i nuovi orizzonti delle politiche ad essi dedicate, in questo momento di transizione e ripartenza post emergenza Covid-19 che impone un confronto immediato con un futuro ormai prossimo.



Cosa significa normalità? Come cambiano i sogni e le paure? Quali prospettive per la ricerca? Come le norme cambiano il modo di vivere la quotidianità? Che significato ha lo spazio pubblico?



Giugno 2020, una giornata di otto ore. Quattro sessioni di lavoro introdotte da interventi di speaker di calibro nazionale e internazionale che sfociano in sessioni di dibattito e produzione di idee tra i giovani per l’occasione divisi in stanze virtuali più piccole, da dieci partecipanti ognuna.



All’interno di queste stanze, stimolati dai talk introduttivi e moderati da membri del team Visionary, i ragazzi e le ragazze metteranno a confronto ipotesi e suggerimenti per il loro futuro. Il risultato del loro lavoro, nel suo insieme, verrà raccolto ed elaborato in tempo reale e sarà la base fondante di un più articolato piano strategico del Ministro per le Politiche giovanili e lo sport.



La partecipazione è gratuita previa registrazione su qualefuturo.visionarydays.com.



“Per immaginare le politiche giovanili post-covid dobbiamo ribaltare le consuetudini e partire dall’ascolto, oltre che mettere fine alla frammentazione delle misure. In queste settimane di emergenza, attraverso le tante esperienze virtuose nate su tutto il territorio nazionale, è emersa tutta la forza delle giovani generazioni e la loro volontà di uscire dalla pandemia con idee nuove, per trasformare quella che era considerata la normalità – dichiara il Ministro Vincenzo Spadafora. Questa maratona ha lo scopo di mettere insieme per un evento consultivo senza precedenti tutte le realtà che nel corso dei giorni hanno portato all’attenzione dei decisori politici i temi caratterizzanti il futuro post emergenza insieme a ragazze e ragazzi di ogni parte d’Italia, per unire i punti di vista e trovare nuove strade per l’oggi e per il domani. “Quale Futuro” è un lavoro collettivo per parlare della diversa realtà che ci aspetta fuori dalla porta alla fine del lockdown”.



Visionary Days è un evento annuale che si svolge in simultanea in più città connesse e coinvolge ogni anno oltre 2500 giovani in una maratona di brainstorming collettivo per progettare il Prossimo Futuro. E’ organizzato dall’associazione Visionary, nata da un gruppo di studenti del Politecnico di Torino e oggi attiva in tutta Italia.



Nei prossimi giorni saranno resi noti i nomi degli speaker, e i dettagli dell’edizione speciale “Quale Futuro”. © RIPRODUZIONE RISERVATA