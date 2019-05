«La mia vita a 300 all’ora», spettacolo al teatro Acacia contro il neuroblastoma

Mercoledì 8 Maggio 2019, 21:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una storia vera, sofferta, per fortuna a lieto fine diventa trama avvincente di un libro e poi spettacolo teatrale a sostegno della ricerca contro il Neuroblastoma. Un’occasione unica da segnare in agenda: giovedì 9 maggio alle 20.30 al Teatro Acacia di Napoli andrà in scena lo speciale evento tratto dall’omonimo libro “La mia vita a 300 all’ora”. L’opera racconta un momento di vita di Pasquale Mele Nani, che pur attraversando la paura e la sofferenza, ha saputo trasformare in un’esplosione di energia positiva. Una storia che ha affrontato con la sua famiglia, simile a quella di tante famiglie che hanno conosciuto la paura e le difficoltà a causa del Neuroblastoma e poi la gioia assoluta di uscire da un periodo così drammatico.Tutti a teatro, dunque, per partecipare a una presentazione non convenzionale: si parlerà del libro, ma lo faranno i tanti artisti con le loro esibizioni. Il teatro accoglie ben 900 posti, l’ingresso è gratuito, per partecipare basta inviare un messaggio Whatsapp al numero 351.2601034 con i nominativi degli ospiti che saranno presenti alla serata.Sul palcoscenico ci sarà l’attore Alessandro Incerto, che ha realizzato l’audio-libro interpretandolo, il quale leggerà alcune pagine. Seguiranno diversi interventi guidati dal fil rouge della trama e l’avvicendarsi del bene e del male, artisti di cabaret, attori, musicisti, ballerini e una cantante lirica. Immancabili tra tutti: la più importante scuola di danza di Napoli Liceum di Mara Fusco, che si esibirà in un ballo e Angelo Di Gennaro, attore e comico napoletano, che spiegherà il motivo della realizzazione del libro e l’obiettivo della sua diffusione. Parteciperanno, inoltre, molti degli attori della fiction Un posto al sole, che in questi giorni si stanno impegnando a promuovere l’evento sui social. Infine verranno invitati sul palco Jessica Grasso, Fundraiser Senior Assistant, e il dottor Alberto Garaventa, clinico oncologo dell’Ospedale Gaslini di Genova, consigliere della Fondazione e fondatore dell’Associazione, in rappresentanza dell’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma per dare informazioni sugli ultimi traguardi raggiunti dalla ricerca: dalla terapia personalizzata, alla terapia genica, di cui tanto si sta parlando.A fine serata sarà infatti possibile acquistare il libro, il ricavato sarà devoluto all'Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma Onlus per sostenere i progetti di ricerca scientifica d’eccellenza volti a sconfiggere queste gravi patologie dell’infanzia, prime cause di morte in età prescolare, dopo le leucemie