La Pompei solidale: cinque piccoli atleti tetraparaplegici ospiti dei carabinieri

La Pompei solidale. Cinque piccoli atleti tetraparaplegici di Bellizzi, che fanno parte dell'associazione "Sognoattivo", hanno preso parte alla gara podistica “Di corsa per Pompei antica e moderna”, organizzata dal movimento sportivo "Bartolo Longo", presieduto da Giuseppe Acanfora, patrocinata e finanziata dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Carmine Lo Sapio.

I piccoli partecipano a maratone e corse agonistiche in tutto il mondo, spinti da atleti volontari. L'associazione "Sognoattivo" si regge sulle donazioni di benefattori.

Dopo la gara sono stati accolti in santuario dall'arcivescovo monsignor Tommaso Caputo e poi ospiti a pranzo dei carabinieri della stazione di Pompei guidata dal luogotenente Angelo Esposito che, anche in questa occasione, ha dimostrato la sua sensibilità d'animo e la sua disponibilità ad aiutare i bambini in difficoltà.