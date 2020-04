​La ruota della solidarietà è targata Tufano Gomme

Essere radicati in un territorio comporta anche avere delle responsabilità che, talvolta, vanno oltre il proprio lavoro. Di questo, Tufano Gomme Arzano ne è ben consapevole ed è per tale motivo che ha messo in atto alcune iniziative per aiutare i principali protagonisti della battaglia contro il Covid-19. Un’azienda nata nel 1961 e che ad oggi presenta ben 3 sedi distribuite sul territorio campano (Arzano, Casandrino, Interporto di Nola).



Ma la qualità di un’azienda si riscontra soprattutto nelle sue azioni “sociali”, quando scende in campo e combatte al fianco di chi ne ha più bisogno, prestando e mettendo a disposizione il proprio lavoro per un bene comune: questo concetto è alla base dell’iniziativa messa in atto dall’azienda stessa che, facendosi valorosamente avanti, ha deciso di dare il suo contributo contro la lotta al Covid-19.



Il progetto dell’azienda, come ci spiega il responsabile Francesco Tufano, si snoda in due direzioni che viaggiano sullo stesso asse: «Un primo e immediato contributo è stato dato all’ospedale Cotugno di Napoli al quale sono stati donati 8 pneumatici per due ambulanze. Nello specifico la Tufano Gomme ha provveduto all’installazione degli stessi presso le sue sedi con il relativo servizio di manodopera comprensivo di: smontaggio e montaggio gomme, sostituzione valvole, equilibratura delle ruote, assetto del veicolo e smaltimento degli pneumatici vecchi».



Tutto questo è stato possibile grazie a una sinergia attivata con il responsabile dell’autoparco degli ospedali dei colli, il Sig. Ciro Gentile e con il direttore amministrativo degli ospedali Cotugno-Monaldi-CTO, l’avvocato Giovanni De Masi che hanno reso la pratica veloce e realizzabile in poco tempo.



«Un secondo contributo si estende invece all’intera categoria del personale socio- sanitario: medici, infermi, OSS, etc; ai quali l’azienda fornisce gratuitamente la manodopera per tutte le lavorazioni e i soccorsi in casi d’emergenza».

Ultimo aggiornamento: 19:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA