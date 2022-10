La San Vincenzo De Paoli di Capri, celebra il suo anniversario

Compleanno di solidarietà sociale per la San Vincenzo De Paoli di Capri, che oggi ha festeggiato il suo 40° anno di istituzione nella Sala Cinema della Flora Caprense. Una cerimonia commovente dove è stato ricordato il primo giorno di attività del servizio di trasporto con l’intento di promuovere la dignità e l’integrità di coloro che per malattia, ovvero per infortunio erano costretti a dover essere trasportati, fino ad allora, con mezzi di fortuna, da un capo all’altro dell’isola tanto rinomata nel mondo. L’ambito progetto nacque nel 1971 da una idea dei Confratelli della Conferenza Santo Stefano e solo dopo innumerevoli difficoltà di pianificazione progettuale, nonché realizzativa ed organizzativa, si arriva con l’aiuto di valenti tecnici alla definizione del tutto nel 1979, anno in cui arriva a Capri la prima mini-ambulanza full electric tecnologicamente avanzata per l’epoca, che finalmente annulla le distanze dalle zone collinari verso il centro dell’isola e dell’Ospedale Capilupi.

Compie il suo primo trasporto il 10 Gennaio 1979. In una sala affollata dalle istituzioni, tra cui il Sindaco Marino Lembo i soci, la Presidente Carmela De Martino e il comitato direttivo, insieme ai volontari e ai tanti isolani che spendono il loro impegno a favore dei loro compaesani bisognosi di cure, è stato ricordato l’impegno profuso dalla San Vincenzo in questi anni per arrivare ai progressi ottenuti sino ad oggi con grande impegno sociale. Nel 1982 viene donata alla San Vincenzo De Paoli dalla Famiglia Messanelli in memoria dell’Arcivescovo Monsignor Carlo Serena, nativo di Capri, un’ambulanza FIAT900 a motore che va ad integrare il trasporto sull’isola per le strade provinciali e per collegare il Comune di Anacapri al quale successivamente verrà donata un’ambulanza a motore da parte della Congrega dell’Immacolata, ancor’oggi attiva. L’evento, una vera e propria convention sanitaria, fatta da tutti cittadini, volontari e soci della San Vincenzo si è concluso con il Sindaco di Capri Marino Lembo che ha consegnato una pergamena ufficiale del Comune alla Presidente della San Vincenzo Carmela De Martino, per l’impegno profuso nel corso della sua presidenza e della San Vincenzo nel corso di tanti decenni a favore dei più deboli. Un gesto simbolico, ma significativo, verso un’associazione che spende gran parte del suo tempo e delle sue energie per alleviare le sofferenze della cittadinanza che dimora sull’isola. Ad anticipo alla premiazione c’è stata una carrellata di immagini e video d’epoca proiettate sul grande schermo della Sala Cinema che hanno mostrato le condizioni della sanità dell’’epoca ed i progressi raggiunti in questi anni anche grazie all’associazioni di volontariato e tra queste la San Vincenzo De Paoli Capri.