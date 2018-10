La Scianel di Gomorra con Parrella e De Giovanni in scena per finanziare la nave dei migranti

Lunedì 29 Ottobre 2018, 18:44 - Ultimo aggiornamento: 29-10-2018 19:00

Una staffetta di lettura per offrire concreta solidatietà all'associazione Mediterranea, Saving Humans e alla nave alla Mare Jonio in prima linea per la salvezza dei migranti "sul tratto di mare dove si muore d'acqua, di incuria, di abbandono e di silenzio" come spiegano gli organizzatori.L'iniziativa oggi ore 18 alla libreria Vitanova (Viale Antonio Gramsci 19 – Napoli) con ingresso libero fino a esaurimento posti.I musicisti Lino Blandizzi e Dolores Melodia, i giornalisti Piero Antonio Toma e lercio.it, gli attori di “Un posto al sole” Miriam Candurro e Patrizio Rispo, Cristina Donadio la Scianel di “Gomorra”, gli scrittori Maurizio De Giovanni, Viola Ardone, Angelo Petrella, Maurizio Braucci, Valeria Parrella, Massimiliano Virgilio e i volontari di “Un’altra galassia” saranno insieme per dare voce alla staffetta di lettura e performance .La serata napoletana, che si terrà in contemporanea a quella di Milano, si inserisce nel ciclo di appuntamenti che dal 24 ottobre hanno visto e vedranno salire a titolo gratuito sui palcoscenici di 9 città - Cagliari, Bologna, Torino, Venezia, Palermo, Roma, Napoli, Milano e Genova - più di cento scrittrici e scrittori, artiste e artisti di ogni linguaggio, intellettuali, cittadine e cittadini, per un reading collettivo di finanziamento alla nave Mare Jonio, acquistata grazie allo sforzo condiviso di realtà molto diverse - associazioni, singoli cittadini e cittadine, attivisti, politici a titolo proprio che hanno dato in garanzia i propri beni personali – che oggi naviga la via di mare tra la Libia, Malta e Italia. In tutt'Italia saranno oltre cento gli autori che interverranno per leggere o dare musica a una pagina di letteratura, a una riflessione personale o a una testimonianza sui temi dell’accoglienza, del viaggio e della solidarietà.Le musiche che accompagneranno le parole durante la maratona di letture sono donate da Paolo Fresu e Giovanni Guidi.Per donare: conto Banca Etica per Mediterranea intestato a Associazione YA BASTA BOLOGNAIBAN IT44N0501802400000016734824Causale: MEDITERRANEA