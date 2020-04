In Prima Linea per aiutare chi aiuta i più deboli, anche nella fase due e tre dell’emergenza



Da Salerno uno slancio di solidarietà del Gruppo Center verso Croce Rossa Italiana, Protezione Civile e Regione Campania degli imprenditori del settore automotive .



L’emergenza , come sempre, fa venire fuori il meglio della forza civile ed imprenditoriale della Campania, quella vera , solida e radicata comunita’ che da sempre fronteggia nemici ed invasori di ogni tempo, anche quelli invisibili come il Covid-19.



In loro soccorso la Croce Rossa e la Protezione Civile, così come decine di associazione di volontariato, hanno schierato un vero e proprio esercito di volontari , “angeli con un solo nome ed un solo volto” . Proprio per aiutare i volontari sono scesi in campo anche parecchi imprenditori, come , nel settore automotive, il Gruppo Center guidato da Salvatore Barbato, che ha messo a disposizione di Croce Rossa Italiana (comitato di Serre e Salerno Sud ) e Protezione Civile (Coordinamento di Salerno Sud e Calcara) una flotta di SUV Toyota e Nissan , da utilizzarsi per il trasporto generi di prima necessita’ , medicinali e personale anche nelle zone più impervie dell’area.



Intanto un gruppo di trentacinque imprenditori del settore, fra cui Gruppo Center, in poche ore , hanno risposto all’appello d’aiuto, ed hanno raccolto e consegnato alla Regione Campania cinquantamila euro da destinare ai piu’ bisognosi. © RIPRODUZIONE RISERVATA