La Uil in campo per la prevenzione del carcinoma mammario: la Uil Fpl e la Uila Campania, coi segretari generali Enzo Martone e Emilio Saggese - insieme al dott. Raffaele Tortoriello, direttore Senologia dell'Istituto nazionale dei tumori «G.Pascale» - hanno presentato un progetto da realizzare nelle sedi sindacali. Il progetto e la campagna di sensibilizzazione alla prevenzione prevede nelle sedi Uil di Boscoreale, Castellammare, Giugliano e San Giuseppe Vesuviano, visite specialistiche completamente gratuite rivolte alle donne lavoratrici. «Queste sono iniziative importanti, perché la prevenzione contro i tumori non è mai abbastanza», dice Giovanni Sgambati, segretario generale della UIL Campania, presente alla conferenza stampa. «Informare, guidare le donne e spingerle alla prevenzione sono passi fondamentali. Noi lo facciamo con le nostre lavoratrici in collaborazione col Pascale ma è anche vero che in una regione come la nostra, con un considerevole tasso di morti per tumori, le strutture pubbliche sanitarie possono e devono fare di meglio e di più su questo terreno» .

Martedì 30 Ottobre 2018, 17:48

