«Il Laccetto di Andrea» arriva a Bacoli: la presentazione sulla pagina del sindaco

«Il Laccetto di Andrea», iniziativa dell'associazione «La Battaglia di Andrea», approda ufficialmente nella città di Bacoli, patrocinata da Comune diretto dal sindaco Josi Della Ragione. É proprio il primo cittadino che in un post di qualche ora fa, ha presentato il progetto ai suoi cittadini, spiegando l'importanza di assistere adulti e bambini con disabilità invisibili, non facilmente visibile a primo impatto.

APPROFONDIMENTI L'EVENTO Jennifer Lopez a Capri: parata di stelle al gala Unicef, fino a... SAN DONA' DI PIAVE Venezia, la figlia di 2 anni muore per una malattia rara: nel 2018 i... LO SPECIALE Malattie rare, un test verità per la terapia

«Il sindaco Josi Della Ragione ha capito l'essenza della nostra iniziativa e la ha spiegata ai tanti che lo seguono sulla sua pagina ufficiale - dichiara Asia Maraucci, presidente de La Battaglia di Andrea - Il Laccetto di Andrea occorre a farti notare in quel momento e a ricevere la giusta assistenza. Finalmente si sta espandendo un'idea che abbiamo visto all'estero e abbiamo voluto portare anche in Italia creando il nostro laccetto - prosegue - un laccetto che può indossare il genitore o tutore per il tempo necessario che occorre, o può tenerlo semplicemente in mano, mostrandolo agli addetti».

«Ultimamente ci siamo confrontati con grosse strutture in Italia che lo hanno apprezzato molto e, pur avendo anche loro laccetti o braccialetti, hanno validato la nostra iniziativa dando assistenza a chi indossava il nostro. Subito dopo agosto - conclude - ci sarà un open day a Bacoli dove distribuiremo centinaia di laccetti, insieme al sindaco Josi Della Ragione, alla Presidente della Commissione Politiche Sociali di Bacoli, consigliera Carmela Anzalone e all'assessore alle Politiche Sociali di Bacoli Lucia Basciano».