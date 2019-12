«Le Meridionali»: il rilancio del Sud da parte delle donne

Sei il futuro è donna, il rilancio italiano del Sud parte proprio dalle donne. È il claim dell'energica iniziativa di un gruppo di note professioniste, che poche sere fa si son date appuntamento nel suggestivo santuario di San Potito di via Tommasi per un incontro dibattito proprio sui ruoli e le eminenze delle donne meridionali nell’imprenditoria, la libera professione, l’amministrazione, la ricerca e l’arte in questo momento storico. «Le Meridionali», questo il titolo del convegno organizzato da dieci intraprendenti partenopee: Maria Rosaria Cafasso, Rosa Carillo, Daniela Costagliola, Giovanna Cretella, Gabriella D’Amato, Alessandra De Cristofaro, Chiara De Stasio, Patrizia Gargiulo e Alessandra Moschella, capitanate dalla professoressa Gabriella Fabbrocini, direttore di Dermatologia e Venereologia alla Federico II.



Proprio lei sul palco ha moderato le opinioni a confronto tra il professor, rettore del Campus Biomedico di Roma, l’economista, il direttore Svimez, sull’attività e l’occupazione femminile al Sud nella ricerca di modelli positivi e progetti mirati al decremento della disoccupazione “colta” che registra ancora percentuali non incoraggianti. Clou dell’evento, gremito da un’insigne platea femminile e maschile, è stata infatti la testimonianza in video di undici coriacee “meridionali” che hanno raccontato il loro impegno e i traguardi di vita e professione:, industriale e Cavaliere del lavoro,, docente di cattedra Unesco,, promotrice del programma Erasmus,, farmacista ospedaliera e presidente Sifo,, stilista e imprenditrice,, professore di medicina alla Harvard Medical School,, direttore generale A.O.U. Federico II,, direttore della Scuola di restauro alla Federico II,, direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica alla Federico II,, consigliere dell’Ordine Avvocati, e, presidente CdA della Fondazione Donnaregina.La serata ha supportato la onlus Donne per il Sociale e il brindisi finale è stato accompagnato dal coinvolgente spettacolo musicale del Coro That’s Napoli, diretto dal maestro