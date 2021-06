Lecco-Costiera Amalfitana: 1.000 chilometri di solidarietà

Dalla Lombardia alla Campania in moto: mille chilometri per dire no alla droga e testimoniare la solidarietà e la voglia di vivere. Il Moto Club Revolution di Lecco, in collaborazione con l’Associazione «Mondo libero dalla Droga», ha organizzato il 2° MCRI Italy Tour Bellagio - Ravello: La 1000 km.

Un serpentone di motociclisti, con in bella vista la pettorina con la scritta Mondo libero dalla Droga, ha percorso la distanza che separa le due regioni in una sorta di raid, abbracciando idealmente l’Italia da nord a sud. Una maratona non-stop con lo scopo di dare ai giovani un esempio positivo e divulgare la campagna di prevenzione dell’Associazione.

Partiti sabato scorso da Bellagio, perla del lago di Como, I centauri sono arrivati nella splendida piazza del Duomo di Ravello. Per accogliere i centauri, promossa e sostenuta dal Rotary Club Costiera Amalfitana, si è tenuta una conferenza sulla prevenzione alle droghe cui hanno partecipato le associazioni di boy scout e le giovani scolaresche. Il Rotary ha condiviso e contribuito con un adeguato supporto all’organizzazione di questa 1000 km, considerata un’opportunità di aggregazione durante la quale i motociclisti, testimonieranno, con la loro passione, che la vita è molto più bella e degna di essere vissuta se non si ricorre a nessuna sostanza stupefacente.

La carovana dei motociclisti ha ricevuto un’accoglienza tutta made in Campania da parte del sindaco di Ravello Salvatore Di Martino, del Presidente Rotary Club Costiera Amalfitana Salvatore Gambardella e dal Direttore dell’Agenzia Campania Turismo Luigi Raia. La manifestazione ha coinvolto anche i numerosi turisti presenti in piazza ed è terminata con la promessa di vivere in una società senza droghe. Il classico lancio dei palloncini e la foto sui gradini della bellissima chiesa hanno concluso una giornata di solidarietà e impegno civile.