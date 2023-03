“L'amore è” XII edizione, serata di gala a favore della lega tumori Napoli

Giovedi 16 marzo, presso Villa Mazzarella a Posillipo si terrà la XII edizione della serata di gala “L'amore è”, organizzata dalla lega tumori Napoli charity.

Saranno ospiti della serata Claudia Marchiori, attrice veneta che ultimamente ha interpretato nella fiction rai “Il Nostro Generale” la seconda moglie del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, e Gennaro Della Volpe, in arte Raiz, voce degli Almamegretta e conosciuto per il ruolo di Don Salvatore nella fiction Rai “Mare fuori”.





La serata, condotta dalla giornalista Maridi Vicedomini, vedrà il susseguirsi di eventi relativi all'alta moda e non solo: in partenza, per esempio, in passerella sfilerà una capsule Luxury Kaftani 2023 tratta dalla collezione St. Tropez del couturier Nino Lettieri. Per concludere ci sarà un truck show di Givova.

Si darà ampio spazio anche all’Health & Wellness con Antur che sta lanciando una linea di integratori naturali.