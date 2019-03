Legalità, un premio per il Card. Sepe all’ I.C. don Peppe Diana di Portici

Martedì 19 Marzo 2019, 12:46

Sarà consegnato venerdì 22 marzo alle ore 10.00 il Premio per la legalità al Cardinale Crescenzio Sepe Arcivescovo di Napoli nell’ ambito delle iniziative promosse dall’ I.C. don Peppe Diana di Portici che, per una settimana, sui temi della lotta al crimine, della solidarietà e dell’accoglienza, hanno registrato il confronto tra operatori socioculturali, docenti, studenti, istituzioni. La cerimonia, con il sindaco di Portici, Vincenzo Cuomo, capo redattore dell’Osservatore Romano Silvia Guidi, la scrittrice Clemy Scognamiglio. Modera la dirigente scolastica Rosa Orso. “ Da anni studiamo – dice la Orso – l’argomento di don Peppe Diana con particolare riferimento all’ educazione alla legalità”.Gli studenti dell’ I. C. dedicato al sacerdote, vittima della camorra, consegneranno una strada creata con materiali componibili e di riuso. Oggi, 19 marzo gli studenti hanno partecipato alla manifestazione per la legalità promossa a Casal di Principe e dinanzi a quella promossa dal collegamento libera Portici presso villa Fernandez, confiscata alla camorra. Il 21 marzo saranno ad Avellino con l’associazione Libera.