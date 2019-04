«Libere... di» nel carcere di Sant'Angelo dei Lombardi un progetto di aiuto per le donne

Giovedì 11 Aprile 2019, 19:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lunedì 15 aprile, alle ore 12, presso la Casa di reclusione di Sant'Angelo dei Lombardi «Famiglietti, Forgetta, Bartolo» si svolgerà la presentazione del progetto «#libere…di», con l’apertura dello sportello Concilia Point. Per la Regione Campania interverrà l'assessore alla formazione e alle pari opportunità Chiara Marciani. Il Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia, in qualità di partner di progetto in A.T.S. con il Capofila e Mandatario Consorzio Tekform e i partner Casa di reclusione Sant’Angelo dei Lombardi, associazione Galea e Confcooperative Campania, presenterà il progetto che prevede l’erogazione di buoni servizio rivolti alle donne con figli di età compresa tra i 3 e i 12 anni e /o figli di età compresa tra 0-36 mesi, della durata complessiva di 18 mesi.Destinatarie dell’intervento sono donne in età lavorativa, occupate, inoccupate o in cerca di occupazione residenti o domiciliate nei Comuni aderenti l’Ambito Territoriale A03 e/o madri di figli di detenuti della C.R. di Sant’Angelo dei Lombardi, con minori a carico di età compresa tra 0 mesi e 12 anni. Oltre all’assessore Marciani, alla presentazione interverranno Giulia Magliulo, direttore della Casa di reclusione; Francesco Mancini, del Consorzio Tekform; Stefano Farina, del Consorzio Alta Iripinia; Rino Morra, dell’associazione Galea; Antonio Borea, di Confcooperative Campania; Fiorenza Taricone, docente dell’Università di Cassino; Giuseppe Martone, provveditore dell’amministrazione penitenziaria della Campania; Rosa D’Amelio, presidente del Consiglio regionale della Campania; Francesco Basentini, capo dipartimento dell’amministrazione penitenziaria; Samuele Ciambriello, garante dei detenuti della Campania. Modera la giornalista Barbara Ciarcia.