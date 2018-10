Linee di indirizzo regionali su autismo e scuola, USR Campania: una svolta

L’Autismo rappresenta un disordine evolutivo complesso che investe l’interazione sociale, la comunicazione ed il repertorio di attività ed interessi, che risultano ristrettì e ripetitivi. Negli ultimi anni si è assistito ad un’impennata dell’incidenza toccando in America un picco di 1/68. Tale incremento ha portato la comunità scientifica internazionale a rivedere i criteri diagnostici, ma soprattutto a migliorare la qualità degli interventi. Infatti, oggi interventi intensivi e precoci offrono buone possibilità di recupero funzionale e rappresentano un obbligo al fine di migliorare la qualità di vita dei soggetti colpiti e delle loro famiglie. In questa prospettiva risulta fondamentale il coinvolgimento delle famiglie e della scuola e l’intervento si trasforma da riabilitativo ad intervento prevalentemente educativo. In effetti, la scuola rappresenta per ogni soggetto uno spazio importante (circa il 40% delle ore di vita di uno studente) e pertanto gioca un ruolo fondamentale per lo sviluppo di competenze anche per soggetti affetti da autismo.



L’USR Campania facendo sua la sfida dell’intervento nell’autismo si è attivata per la stesura di una linea guida che possa favorire un approccio omogeneo all’autismo nel rispetto della dimensione individuale e salvaguardando gli apprendimenti ma anche gli aspetti emozionali. L’11 Ottobre 2018 alle ore 15.00 presso la Sala Newton diCittà della Scienza sarà presentato il documento che non rappresenta una metà ma un punto di partenza. Infatti, partirà poi l’attivazione di un tavolo attuativo finalizzato al miglioramento del documento stesso ed alla sua traduzione operativa sul territorio. Obiettivo dell’USR è anche di costruire un progetto inclusivo reale per questi ragazzi e per le loro famiglie e non fermarsi al solo miglioramento di abilità accademiche. La vita richiede competenze che nel loro complesso sono indispensabili per l’inclusione e non solo abilità ed apprendimenti teorici.

Mercoledì 10 Ottobre 2018, 16:35

