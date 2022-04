Lions day, screening medici gratuiti in piazza Plebiscito

Domani, sabato 23 aprile, in occasione della giornata mondiale dei Lions, in piazza Plebiscito si terrà l'evento «Lions day» patrocinato dal comune di Napoli. All'interno dei gazebo saranno effettuati screening medici gratuiti con visite cardiologiche, nutrizionistiche e per il controllo dell'udito, della vista e del diabete, mentre i più piccoli saranno impegnati nei giochi predisposti in piazza.

APPROFONDIMENTI L'EVENTO Napoli bike festival presenta «La Vulcanica»:... LA MOSTRA Napoli, al Museo Archeologico Nazionale la mostra 19.34, fotografie... IL PREMIO Premio “Il Candelaio”, triplo appuntamento a Nola:...

A chi si sottoporrà agli screening verrà donata una matita che, dopo aver esaurito la sua funzione, potrà essere piantata e dar vita a una pianta. L’assessore alla salute Vincenzo Santagada sarà presente in piazza del Plebiscito alle ore 11,30 alla presenza dei soci Lions e del governatore del distretto 108 Ya, Francesco Accarino.