Lions Day, screening gratis in piazza: grande successo per l'iniziativa

Grande successo per l'evento Lions day, patrocinato dal Comune di Napoli, in occasione della giornata mondiale dei Lions. All'interno dei gazebo sono stati effettuati screening medici gratuiti con visite cardiologiche, nutrizionistiche e per il controllo dell'udito, della vista e del diabete. Ai tanti che si sono sottoposti agli screening è stata donata una matita che, dopo aver esaurito la sua funzione, potrà essere piantata e dar vita a una pianta. Presenti in piazza il sindaco Gaetano Manfredi, l’assessore comunale alla Salute Vincenzo Santagada, presidente dell'Ordine dei farmacisti di Napoli, e il governatore del distretto 108 Ya, Francesco Accarino, insieme con tanti soci Lions. «L’interazione con le associazioni ed il terzo settore è indispensabile per far ripartire una comunità fragile» ha sottolineato a tal proposito Santagada.

APPROFONDIMENTI L'EVENTO Lions day, screening medici gratuiti in piazza Plebiscito IL PREMIO Premio “Il Candelaio”, triplo appuntamento a Nola:... LA SOLIDARIETÀ Lions Capri, iniziativa benefica per i detenuti di Santa Maria Capua...