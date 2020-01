Livio Cori canta per i piccoli del Pausilipon: il cuore grande del rapper napoletano

Ha un cuore tatuato sul braccio, un cuore grande, lo stesso che ha mostrato di avere quando ieri mattina ha fatto visita all’ospedale Santobono Pausilipon e ai suoi piccoli ammalati. Livio Cori, giovane rapper napoletano, è stato in visita all’ospedale pediatrico partenopeo per salutare bimbi e ragazzi ricoverati e le loro famiglie.



Cori è rimasto per oltre due ore a giocare con i piccoli ammalati scattando con familiari e bambini foto, video, regalando qualche nota delle sue canzoni. Accompagnato dal suo deejay Jesa, che per l’occasione si è trasformato in chitarrista, Cori ha improvvisato un mini concerto per i piccoli ricoverati.



«Ogni produzione di un artista potrebbe essere l'espressione di una avventura della sua anima. Tu Livio Cori sei un’anima bella, un’anima pura - scrive Lucia Ciuccio, una delle volontarie che ha organizzato l’iniziativa - ti auguriamo di volare sempre più in alto e grazie per aver trascorso tanto tempo con i bimbi, pur profondamente presi dalla loro sofferenza, e aver regalato tantissimi sorrisi ai piccoli» prosegue Lucia, che ringrazia infine Marianna Colaci, che l’ha assistita nell’organizzazione e tutti i volontari che la affiancano da anni.









