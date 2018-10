Mercoledì 10 Ottobre 2018, 18:52

Il mito Abba da 380 milioni di copie rivive in un concerto tutto dal vivo ispirato al musical «Mamma Mia!»Il 16 ottobre sul palco del teatro Acacia andrà in scena il concerto di Brunello Canessa e della sua band, con coreografie originali a cura dei ragazzi delle scuole di danza coordinate dal maestro Valerio Guidorizzi.La serata rappresenta la chiusura di un progetto N.I.D.A. onlus Campania per sostenere corsi di danza presso l’Opera Don Guanella destinati ai giovani che vivono in realtà difficili e non hanno mezzi per potervi accedere. L’obiettivo è formare e impegnare con lo sport giovani a rischio per farli appassionare e aprire la mente.