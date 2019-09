Mamme unite contro le babygang a Napoli

L’ Associazione A.R.T.U.R. (Adulti Responsabili per un Territorio Unito contro il Rischio) presieduta da Maria Luisa Iavarone, madre del giovane Arturo accoltellato in Via Foria nel dicembre del 2017 sostiene l’iniziativa voluta dal “Coordinamento delle mamme di minorenni vittime di reati predatori violenti” subiti in città con particolare riferimento ai recenti reiterati episodi accaduti in questo mese nell'area territoriale compresa tra Piazza Canneto-Piazza Leonardo-Via Salvator Rosa. E' noto che la nostra città e’ quotidianamente scossa da atti di micro e macro criminalità recrudescente che sono particolarmente riferibili ai reati predatori violenti spesso commessi in danno dei minori. Per tale ragione le mamme delle vittime sabato 21 settembre alle ore 11:30 si concentreranno in Via Salvator Rosa (adiacenza metropolitana) in un piccolo presidio pacifico per chiedere alle Istituzioni un intervento di controllo mirato al territorio a vigilanza soprattutto dei più piccoli. È stato invitato il questore di Napoli Alessandro Giuliano.

Giovedì 19 Settembre 2019, 15:37

