«Marco Maddaloni Charity», in moto la macchina della solidarietà per il Cardarelli

Il judogi di, i guantoni di, la tuta della Nazionale italiana di. Sono solo alcuni dei cimeli sportivi messi all’asta per la raccolta fondi da destinare all’acquisto di un’incubatrice di ultima generazione per il reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale«L’idea nasce dalle vicissitudini vissute da mia figlia Giselle Marie, le cui giornate trascorse in terapia intensiva mi hanno dato modo di conoscere ed apprezzare dei professionisti ed un reparto di grande valore. L’auspicio è quello di sostenerli e di fornire loro le migliori attrezzature possibili», spiega la ratio della meritevole iniziativaA distanza esatta di 20 anni dall’oro olimpico vinto da Pino Maddaloni ai, messa in moto la macchina della solidarietà attivata dal vincitore dell’ultima edizione de «» e ancor prima di «».La prima edizione del «» si è tenuta a. Cena di beneficenza e asta, alla quale hanno aderito in maniera convinta tantissimi personaggi dello spettacolo. Sono intervenuti il pugile Clemente Russo, vicecampione olimpico ae a, la sua consorte, Pino Maddaloni, assistente capo dellae direttore tecnico delleper il judo, il maestro. E poi il testimonial dellee oro olimpico nel nuoto, l'ex calciatore del. La serata è stata presentata da«Buona la prima, uniti per una giusta causa. Evento con oltre 200 partecipanti e asta appassionante: è stato un vero successo. Posso ritenermi soddisfatto. Arrivederci al prossimo anno con maggiore forza ed entusiasmo», ha concluso Marco. Continua a battere per la solidarietà il cuore della famiglia