Da Sanremo Giovani allo show serale di Rai Due: Marco Sentieri affronta un nuovo tema sociale

Considerato da molti il vincitore morale del Festival di Sanremo Giovani 2020 dove presentò il brano "Billy Blu" sulla problematica del bullismo (che lui stesso aveva dovuto affrontare da bambino, a scuola a Casal di Principe dove è nato), Marco Sentieri approda stasera su Rai Due, nella trasmissione Leggerissima Estate, dove presenta il suo nuovo pezzo da titolo, "AliMentali".

«L'intento è quello di sensibilizzare sull'argomento dei Disturbi Alimentari - confida Marco - di cui si parla ancora pochissimo, attraverso il canale emozionale della musica, quello più diretto per arrivare ai giovani. AliMentali però è un messaggio positivo e di rinascita: infatti, attraverso la forza della mente che ognuno possiede si può vincere questa malattia. Certo occorre anche un’adeguata assistenza, ma la chiave sta nello spiccare il volo attraverso le nostre ali mentali. I disturbi del comportamento alimentare (anoressia, bulimia, obesità e altri DCA), rappresentano tra i giovani (soprattutto tra i 12 e i 25 anni) la prima causa di morte tra le malattie. In Italia sono oltre 3 milioni le persone che ne soffrono. Il Covid ha peggiorato la situazione ed abbassato ulteriormente l’età media di chi ne soffre».

Il brano di Marco Sentieri "AliMentali" esce per la SWIPe Records con la produzione esecutiva e direzione musicale di Donato Giovinazzo. La produzione artistica è del Maestro Adriano Pennino. Il progetto, premiato quest’estate al Festival Estivo in Toscana, è patrocinato dall’Associazione ALI DI VITA ODV contro i disturbi del comportamento alimentare. Sentieri sarà ospite questa sera durante la puntata di “Leggerissima Estate” condotta da Samantha Togni e Fabrizio Rocca, in onda su Rai Due alle 23,45.